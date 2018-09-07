СМИ: жена Бориса Джонсона выгнала его из дома из-за измены

Экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон больше не живет под одной крышей со своей супругой Мариной Уилер и не появляется вместе с ней в обществе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил таблоид The Sun.

По его данным, жена выгнала Джонсона из дома за очередную измену. Супруги, у которых четверо взрослых детей, за 25 лет брака расстаются уже в третий раз.

Уилер - правозащитница и адвокат. Как пишет The Sun, она уже выставляла Джонсона за дверь в 2004 и 2010 годах. Причиной были его романы с журналисткой Петронеллой Уайатт и искусствоведом Хелен Макинтайр. От последней у Джонсона, по слухам, есть ребенок.

Несмотря на это, оба раза Уилер прощала мужа. Однако, по словам старшей дочери Джонсона Лары, третьего шанса бывшему главе МИД Великобритании уже не дадут.

The Sun отмечает, что произошедшее явно не прибавит Джонсону популярности в рядах Консервативной партии, в лидеры которой его прочат политические противники нынешней главы тори Терезы Мэй.

Кроме того, Джонсон, по всей видимости, лишился советника, которым для него долгие годы была жена. По словам друзей семьи, он никогда не принимал важных политических решений, предварительно с ней не посоветовавшись.