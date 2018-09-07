Южная Корея надеется подписать мирный договор с КНДР до конца 2018 года

Республика Корея стремится подписать мирный договор с КНДР до конца текущего года. Об этом заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в интервью, опубликованном в пятницу в индонезийской газете Kompas.

"Было бы здорово, если бы до конца текущего года было сделано объявление об окончании [Корейской] войны. Оно положило бы конец враждебности на Корейском полуострове, стало бы практическим шагом к установлению доверия [между Сеулом и Пхеньяном]", - отметил Мун Чжэ Ин. Формально два корейских государства до сих пор находятся в состоянии войны, поскольку конфликт 1950-1953 годов завершился подписанием временного перемирия, передает Арменпресс.

Президент подчеркнул, что лидеры обоих государств ранее договорились достичь безъядерного статуса Корейского полуострова и установить прочный мир. "Вопрос заключается лишь в искреннем выполнении положений этих договоренностей, и мы планируем до конца 2018 года достичь значительного прогресса в этом процессе, чтобы его уже нельзя было повернуть вспять", - цитирует газета Мун Чжэ Ина.

Президент пообещал, что Сеул "предпримет все необходимые шаги не только для развития отношений с Пхеньяном, но и для развития отношений между Севером и США, а также для ускорения процесса денуклеаризации".

В четверг Сеул объявил, что достигнута договоренность с КНДР провести очередной (третий) саммит лидеров двух стран в Пхеньяне в период с 18 по 20 сентября.