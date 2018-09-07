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В Париже Никол Пашинян встретится с Эммануэлем Макроном

В Париже Никол Пашинян встретится с Эммануэлем Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 сентября  посетит Францию.

Об этом Арменпресс сообщил сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) МурадПапазян.

«В следующую пятницу Пашинян будет в Париже. В полдень он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном», - сказал Папазян.

14 сентября Пашинян встретится с представителями местной армянской общины.В ходе встречи будет обсуждаться внутренняя политическая ситуация в Армении и вопросы, связанные с армянской общиной Франции.

Арменпресс попытался уточнить некоторые подробности этого визита  в правительстве РА. Пресс-секретарь премьера Арман Егоян сообщил,  что они предоставляют такую информацию только за несколько дней до визита.




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