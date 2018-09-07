Макрон пообещал, что Франция первой в мире закроет все ТЭЦ

Франция станет в будущем первой страной, которая закроет все свои теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Такое заявление сделал в столице Люксембурга в четверг президент Эмманюэль Макрон, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

Он выступал на коллоквиуме, посвященном путям развития европейского сообщества. Трансляция речи Макрона велась на его странице в Twitter.

"Мы закроем все теплоэлектростанции во Франции. Мы станем первой страной, которая это сделает. Для меня абсолютным приоритетом является выполнение наших обязательств по экологии", - сказал Макрон. Он не привел никаких сроков осуществления столь амбициозной программы.

"Пришло время принимать такие решения, которые будут не просто заверениями в намерениях и заклинаниями, а подлинными действиями. Настоящая экология - это действия", - добавил французский президент.

Он напомнил, что "год назад Франция приняла беспрецедентный план защиты климата". "Франция - это страна, основой энергетики которой является эксплуатация атомных электростанций. Но если посмотреть на структуру энергетики с точки зрения выброса парниковых газов, то наихудшими являются именно угольные и другие ТЭЦ. Мы станем первыми, кто всех их закроет", - заявил Макрон под аплодисменты зала.