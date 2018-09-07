Турция откроет посольство в Парагвае

Турция приняла решение открыть посольство в Парагвае, сообщил в четверг министр иностранных дел южноамериканской страны Луис Кастильони, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Такое решение Анкара приняла через день после отказа Асунсьона от переноса своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"Мне только что позвонил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и сообщил об открытии посольства в Парагвае для укрепления наших отношений и увеличения торговли. Я благодарю за этот жест, который еще больше сблизит наши страны", — написал Кастильони в своем микроблоге в Twitter.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство в Парагвае после отказа Асунсьона от переноса дипмиссии в Иерусалим. При этом министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин сообщил РИА Новости, что Израиль не разрывает дипломатические отношения с Парагваем.