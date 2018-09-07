Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Американский сенатор предложил проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи

Американский сенатор предложил проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи

Сотрудники Белого дома должны пройти проверку на детекторе лжи, чтобы стало известно имя американского чиновника, ставшего автором анонимной статьи в газете The New York Times, которая содержала признание в фактическом саботаже решений президента Дональда Трампа частью его собственной администрации. С таким предложением выступил в четверг сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки), передает Арменпресс.

"Я считаю, что не будет ничего беспрецедентного, если лиц, обладающих допуском [к секретной информации], попросят под присягой или же на детекторе лжи ответить, разглашали ли они какие-либо вещи вопреки закону, - цитирует сенатора телекомпания CNN. - Мы обычно используем проверки на детекторе лжи для надобностей агентов ЦРУ и ФБР".

"Это может быть очень опасным, если человек при общении со СМИ раскрывает секреты, затрагивающие национальную безопасность. Да, я считаю, что нам нужно добраться до подноготной случившегося", - отметил сенатор. Как обращает внимание CNN, почти два десятка должностных лиц высокого ранга, включая вице-президента Майкла Пенса, министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Майкла Помпео, отвергли свою причастность к анонимной публикации.

В среду The New York Times опубликовала статью, автором которой, по ее свидетельству, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В ней сказано, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации части его [Трампа] повестки дня и наихудших намерений". Это движение, говорится в статье, по сути саботирует те решения Трампа, которые считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с Россией.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации