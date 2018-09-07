Американский сенатор предложил проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи

Сотрудники Белого дома должны пройти проверку на детекторе лжи, чтобы стало известно имя американского чиновника, ставшего автором анонимной статьи в газете The New York Times, которая содержала признание в фактическом саботаже решений президента Дональда Трампа частью его собственной администрации. С таким предложением выступил в четверг сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки), передает Арменпресс.

"Я считаю, что не будет ничего беспрецедентного, если лиц, обладающих допуском [к секретной информации], попросят под присягой или же на детекторе лжи ответить, разглашали ли они какие-либо вещи вопреки закону, - цитирует сенатора телекомпания CNN. - Мы обычно используем проверки на детекторе лжи для надобностей агентов ЦРУ и ФБР".

"Это может быть очень опасным, если человек при общении со СМИ раскрывает секреты, затрагивающие национальную безопасность. Да, я считаю, что нам нужно добраться до подноготной случившегося", - отметил сенатор. Как обращает внимание CNN, почти два десятка должностных лиц высокого ранга, включая вице-президента Майкла Пенса, министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Майкла Помпео, отвергли свою причастность к анонимной публикации.

В среду The New York Times опубликовала статью, автором которой, по ее свидетельству, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В ней сказано, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации части его [Трампа] повестки дня и наихудших намерений". Это движение, говорится в статье, по сути саботирует те решения Трампа, которые считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с Россией.