Россия отправит в Турцию комплексы С-400 в середине 2019 года

Поставка в Турцию российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 состоится к середине следующего года, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

"Исполнение контракта идет в графике. Поставка - 2019-й, середина года", - приводит издание слова Шугаева.

Первоначально систему С-400 планировалось передать турецкой стороне в 2020 году, но по просьбе Анкары дату поставку перенесли на более ранний срок, напоминают "Известия".