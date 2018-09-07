Эквадора из-за землетрясения идет эвакуация жителей

Жители Кито (население - около 1,6 млн человек) ощущали подземные толчки во время произошедшего в пятницу землетрясения магнитудой 6,4. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета El Comercio.

По ее данным, в ряде городов, в том числе в Гуаякиле (около 2 млн жителей, крупнейший в стране), власти приступили к эвакуации людей. На видео, выложенных местными жителями, видно, как раскачиваются лампы и дрожит посуда в шкафах.

Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, очаг землетрясения залегал на глубине 89 км, эпицентр толчков находился в 111 км к востоку от Гуаякиля. Данные о пострадавших или разрушениях не поступали.