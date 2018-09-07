США ввели санкции против пяти организаций за поставки нефти правительству Сирии
Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки по Сирии четыре физических лица и пять организаций, в том числе за причастность к поставкам нефти и вооружений сирийскому правительству. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении минфина США, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
В список попали две компании из Ливана, две - из Сирии, одна - из ОАЭ, а также три сирийца и один ливанец.
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