Мэттис прибыл в Афганистан на встречу с новым командующим войсками США и НАТО

Министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд прибыли в пятницу в Кабул с необъявленным визитом. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его данным, в ходе визита они проведут встречу с новым командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенантом Остином Скоттом Миллером и обсудят перспективы мирного договора с боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Остин Скотт Миллер приступил к исполнению обязанностей в новой должности 2 сентября.