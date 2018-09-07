Число погибших при землетрясении на Хоккайдо возросло до 16

Число погибших в результате землетрясения на северном японском острове Хоккайдо возросло до 16. Об этом в пятницу объявила канцелярия премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На данный момент мы можем подтвердить гибель 16 человек, еще 26 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении канцелярии. Отмечается, что более 300 человек пострадали в результате удара стихии. Землетрясение вызвало оползни в горных районах, где расположено множество небольших поселков. Спасатели при поддержки бойцов Сил самообороны продолжают разбирать завалы.

Миллионы домов без света

Более 1,5 млн домов остаются без света на северном японском острове Хоккайдо, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

"Без электроэнергии на данный момент остаются 1,55 млн домов", - заявил он. Глава ведомства отметил, что энергетические компании делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение префектуры, но на это может уйти несколько дней. "Мы хотели бы попросить местных жителей способствовать энергосбережению в ближайшие дни. Понимаем, что это вызовет неудобства, но просим вас с пониманием отнестись с сложившейся ситуации", - сказал министр.

По данным местных властей, на полное восстановление энергоснабжения префектуры может уйти около недели.

Во сколько обойдется ликвидация последствий стихийных бедствий

Правительство Японии сформирует дополнительный бюджет на текущий финансовый год, средства из которого пойдут на ликвидацию последствий стихийных бедствий, обрушившихся на страну в последние месяцы - мощные наводнения на западе страны, вызванные тайфунами, а также землетрясение в северной префектуре Хоккайдо. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ожидается, что размер дополнительного бюджета будет согласован в ближайшее время, после чего его направят на одобрение в парламент, регулярная сессия которого открывается осенью.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на четверг. Эпицентр подземных толчков находился в округе Ибури на юго-западе острова Хоккайдо, а очаг залегал на глубине около 37 км.