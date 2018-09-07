“Ереванский бестселлер”: Книга Пашиняна вновь на первом месте. Армянская литература, август, 2018

Авторский спецпроект “Ереванский бестселлер” приводит десятку наиболее читаемых произведений армянских писателей по итогам августовских продаж.

На 1-м месте - книга Никола Пашиняна “Обратная сторона земли”. Роман написан в 2008-2009 годах, когда автор находился в бегах. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае-декабре 2008 года в газете «Айкакан жаманак». «В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я отнесся с некоторым подозрением к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. Перечитав написанное 10 лет назад, в моей душе поднялась буря. Я понял, что пришло время победы народа...»,- пишет Никол Пашинян.

На 2-м месте - новая книга Армена Ниязяна «Держи меня за руку, я боюсь». Книга состоит из 3 частей: рассказы, еадумья, стихи. Она говорит о внимании к людям, о том, что их нельзя презирать и пернебрегать ими, надо взяыь тех, кто в нас нуждается, за руку, передав тем, кто оказался в пропасти, лучик надежды и света. Книга, представляющая собой собрание общечеловеческих ценностей, стала плодом размышлений и болезненной действительности последних лет.

На 3-м месте - книга ссовременного армянского писателя Давида Самвеляна “Зима Родена”. Она содержит рассказы, эссе, главной темой которых являются конфликты человеческих характеров и натур, поведение и внутренний мир людей, изменение взаимоотношений в течение лет.

На 4-м месте - «Избранные страницы» великого армянского писателя Паруйра Севака. Этот сборник составлен его сыном, кандидатом филологических наук Арменом Казаряном. Издательство включило в этом сборник как лучшие поэтические произведения Севака, так произведения, включенные в школьную программу. Сборник завершается подробной автобиографией Севака, которую он в свое время написал по заказу московского журнала «Вопросы литературы».

На 5-м месте - сборник Амо Сагяна «Избранное», в которой нашли место лучшие произведения великого поэта из разных сборников.

На 6-м месте сборник, включающий в себя известные повести Раффи «Хент» и «Дневник крестокрада».

На 7-м месте - новая книга Гургена Ханджяна «Дай руку, малыш». Роман представляет суть желаемой действительности, умение выживать, которое становится непреодолимым грузом. Прошлое все время зовет, настоящее убивает лучшие воспоминания прошлого. Как поступить: искусственно наслаждаться сладостью прошлого или преодолеть тоску и таким образом преодолеть скуку настоящего? Может, есть третий путь? Роман «Дай руку, малыш» - история человека, заблудившегося во времени и реальности, который, тем не менее, способен победить. Книгу отредактировал Аркменик Никогосян.

На 8-м месте сборник Арама Пачяна “Океан”. Он включает в себя новые рассказы и эссе одного из лучших представителей армянской молодежной прозы. Его специфический и уже узнаваемый писательский почерк получает здесь новые жанровые и тематические возможности.

На 9-м месте сборник рассказов Грачья Сарибекяна “Когда откроешь там глаза”. В него включены произведения, которые были опубликованы в армянских зарубежных изданиях и СМИ, и которые заслужили многочисленные премии.

На 10-м месте еще одно произведение Грачья Сарибекяна – “Путешествие идиотов”. Многие вопросы армянской действительности начала 90-х годов до сих пор остаются безтветаными, многие вопросы находятся под покровом тайны, а многих вопросах лучше вообще молчать. “Железнодорожный роман” Сарибекяна ставит на рельсы вопросы, о которых до сих пор царит таинственное молчание. Например, куда подевались больные армяне, находившиеся в психиатрических больницах Баку и других городов Азербайджана? Следовательно, турне героев романа является своеобразным путешествием и для читателя, причем – столь же опасным: граница превращения читателя “сарибекяновской реальности” в героя или, что то же самое, что идиота, слишком размытая.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 0 Նիկոլ Փաշինյան «Երկրի հակառակ կողմը» Անտարես 564 2 0 Արմեն Նիազյան «Բռնիր ձեռքս. ես վախենում եմ» հեղ.հրատ 37 3 0 Դավիթ Սամվելյան «Ռոդենի ձմեռը» հեղ.հրատ 24 4 0 Պարույր Սևակ «Ընտիր էջեր» Արեգ 21 5 +3 Համո Սահյան «Ընտրանի» Զանգակ 14 6 Նոր Րաֆֆի «Խենթը» և «Խաչագողի հիշատակարանը» Անտարես 11 7 * Գուրգեն Խանջյան «Տուր ձեռքդ, պստլո» Անտարես 9 8 * Արամ Պաչյան «Օվկիանոս» Անտարես 7 9 * Հրաչյա Սարիբեկյան «Այնտեղ աչքերդ երբ բացես» Անտարես 3 10 * Հրաչյա Սարիբեկյան «Ապուշների ուղևորությունը» Անտարես 2

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).