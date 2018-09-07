“Ереванский бестселлер”: Книга Пашиняна вновь на первом месте. Армянская литература, август, 2018
Авторский спецпроект “Ереванский бестселлер” приводит десятку наиболее читаемых произведений армянских писателей по итогам августовских продаж.
На 1-м месте - книга Никола Пашиняна “Обратная сторона земли”. Роман написан в 2008-2009 годах, когда автор находился в бегах. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае-декабре 2008 года в газете «Айкакан жаманак». «В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я отнесся с некоторым подозрением к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. Перечитав написанное 10 лет назад, в моей душе поднялась буря. Я понял, что пришло время победы народа...»,- пишет Никол Пашинян.
На 2-м месте - новая книга Армена Ниязяна «Держи меня за руку, я боюсь». Книга состоит из 3 частей: рассказы, еадумья, стихи. Она говорит о внимании к людям, о том, что их нельзя презирать и пернебрегать ими, надо взяыь тех, кто в нас нуждается, за руку, передав тем, кто оказался в пропасти, лучик надежды и света. Книга, представляющая собой собрание общечеловеческих ценностей, стала плодом размышлений и болезненной действительности последних лет.
На 3-м месте - книга ссовременного армянского писателя Давида Самвеляна “Зима Родена”. Она содержит рассказы, эссе, главной темой которых являются конфликты человеческих характеров и натур, поведение и внутренний мир людей, изменение взаимоотношений в течение лет.
На 4-м месте - «Избранные страницы» великого армянского писателя Паруйра Севака. Этот сборник составлен его сыном, кандидатом филологических наук Арменом Казаряном. Издательство включило в этом сборник как лучшие поэтические произведения Севака, так произведения, включенные в школьную программу. Сборник завершается подробной автобиографией Севака, которую он в свое время написал по заказу московского журнала «Вопросы литературы».
На 5-м месте - сборник Амо Сагяна «Избранное», в которой нашли место лучшие произведения великого поэта из разных сборников.
На 6-м месте сборник, включающий в себя известные повести Раффи «Хент» и «Дневник крестокрада».
На 7-м месте - новая книга Гургена Ханджяна «Дай руку, малыш». Роман представляет суть желаемой действительности, умение выживать, которое становится непреодолимым грузом. Прошлое все время зовет, настоящее убивает лучшие воспоминания прошлого. Как поступить: искусственно наслаждаться сладостью прошлого или преодолеть тоску и таким образом преодолеть скуку настоящего? Может, есть третий путь? Роман «Дай руку, малыш» - история человека, заблудившегося во времени и реальности, который, тем не менее, способен победить. Книгу отредактировал Аркменик Никогосян.
На 8-м месте сборник Арама Пачяна “Океан”. Он включает в себя новые рассказы и эссе одного из лучших представителей армянской молодежной прозы. Его специфический и уже узнаваемый писательский почерк получает здесь новые жанровые и тематические возможности.
На 9-м месте сборник рассказов Грачья Сарибекяна “Когда откроешь там глаза”. В него включены произведения, которые были опубликованы в армянских зарубежных изданиях и СМИ, и которые заслужили многочисленные премии.
На 10-м месте еще одно произведение Грачья Сарибекяна – “Путешествие идиотов”. Многие вопросы армянской действительности начала 90-х годов до сих пор остаются безтветаными, многие вопросы находятся под покровом тайны, а многих вопросах лучше вообще молчать. “Железнодорожный роман” Сарибекяна ставит на рельсы вопросы, о которых до сих пор царит таинственное молчание. Например, куда подевались больные армяне, находившиеся в психиатрических больницах Баку и других городов Азербайджана? Следовательно, турне героев романа является своеобразным путешествием и для читателя, причем – столь же опасным: граница превращения читателя “сарибекяновской реальности” в героя или, что то же самое, что идиота, слишком размытая.
|Տեղ
|Փոփ.
|Գիրք
|Հրատ.
|Քանակ
|1
|0
|
Նիկոլ Փաշինյան
«Երկրի հակառակ կողմը»
|Անտարես
|564
|2
|0
|
Արմեն Նիազյան
«Բռնիր ձեռքս. ես վախենում եմ»
|հեղ.հրատ
|37
|3
|0
|
Դավիթ Սամվելյան
«Ռոդենի ձմեռը»
|հեղ.հրատ
|24
|4
|0
|
Պարույր Սևակ
«Ընտիր էջեր»
|Արեգ
|21
|5
|+3
|
Համո Սահյան
«Ընտրանի»
|Զանգակ
|14
|6
|Նոր
|
Րաֆֆի
«Խենթը» և
«Խաչագողի հիշատակարանը»
|Անտարես
|11
|7
|*
|
Գուրգեն Խանջյան
«Տուր ձեռքդ, պստլո»
|Անտարես
|9
|8
|*
|
Արամ Պաչյան
«Օվկիանոս»
|Անտարես
|7
|9
|*
|
Հրաչյա Սարիբեկյան
«Այնտեղ աչքերդ երբ բացես»
|Անտարես
|3
|10
|*
|
Հրաչյա Սարիբեկյան
«Ապուշների ուղևորությունը»
|Անտարես
|2
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