Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Европейские индексы - 06-09-18

Европейские индексы - 06-09-18

МОСКВА, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.71% и составил 11955.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.31% и составил 5243.84 пункта, британский FTSE снизился на 0.87% и составил 7318.96 пункта, а российский RTSI снизился на 1.36% и составил 1054.36 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации