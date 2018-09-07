Европейские индексы - 06-09-18

МОСКВА, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.71% и составил 11955.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.31% и составил 5243.84 пункта, британский FTSE снизился на 0.87% и составил 7318.96 пункта, а российский RTSI снизился на 1.36% и составил 1054.36 пункта.