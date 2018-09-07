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Американские индексы - 06-09-18

Американские индексы - 06-09-18

НЬЮ-ЙОРК, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Завершились торги на фондовых биржах США за 6 сентября. Как передает «Арменпресс», результаты следующие:

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0.08% и составил 25995.87 пункта, индекс потребительского рынка S&P 500 снизился на 0.37% и составил 2878.05 пункта, индекс высоких технологий Nasdaq снизился на 0.91% и составил 7922.73 пункта.

Индекс Dow Jones – один из показателей фондовых бирж, созданный редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Этот индекс создан для осуществления контроля над промышленным развитием, составляющим часть американской фондовой биржи.

S&P 500 – фондовый показатель, в корзинку которого включены 500 американских акционерных обществ с самой высокой капитализацией.

Для биржи NASDAQ подсчитываются несколько показателей, которые отражают положение на рынке высоких технологий в США и отклик бизнес-сообщества на политические и экономические развития в стране, которые влияют на рынок высоких технологий.




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