Цены на цветные металлы - 06-09-18

ЛОНДОН, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2077.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5870.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2080.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12500.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 18875.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2427.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 3.08% и составила 63000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.