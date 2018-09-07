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Никол Пашинян вручил паспорта Арсине Ханджян и Атому Эгояну

Никол Пашинян вручил паспорта Арсине Ханджян и Атому Эгояну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 6 сентября вручил паспорта известной актрисе Арсине Ханджян и канадскому режиссеру армянского происхождения Атому Эгояну.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей страничке в Фейсбук написал пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян.


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