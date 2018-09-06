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Сборная Армении стартовала с победы в Лиге наций УЕФА

Сборная Армении стартовала с победы в Лиге наций УЕФА

Сборная Армении стартовала с победы в Лиге наций УЕФА 2018-19. Как сообщает Арменпресс, 6 сентября сборная Армении в Ереване одержала победу над сборной Лихтенштейна со счетом 2:1.

Следующая встреча сборной Армении состоится 9 сентября. Армянские футболисты на выездной игре встретятся со сборной Македонии.




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