Сборная Армении стартовала с победы в Лиге наций УЕФА 2018-19. Как сообщает Арменпресс, 6 сентября сборная Армении в Ереване одержала победу над сборной Лихтенштейна со счетом 2:1.

Следующая встреча сборной Армении состоится 9 сентября. Армянские футболисты на выездной игре встретятся со сборной Македонии.