Министр юстиции Армении Артак Зейналян получит неоплачиваемый отпуск для участия в избирательной кампании в ходе выборов в Совет старейшин Еревна. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян подписал соответствующее решение.

Артак Зейналян возглавляет список блока «Луйс» на выборах в Совет старейшин Еревана. Избирательная кампания начнется 10 сентября и завершится 21, а выборы состоятся 23 сентября.