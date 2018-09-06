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 Артак Зейналян получит неоплачиваемый отпуск

 Артак Зейналян получит неоплачиваемый отпуск

Министр юстиции Армении Артак Зейналян получит неоплачиваемый отпуск для участия в избирательной кампании в ходе выборов в Совет старейшин Еревна. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян подписал соответствующее решение.

Артак Зейналян возглавляет список блока «Луйс» на выборах в Совет старейшин Еревана. Избирательная кампания начнется 10 сентября и завершится 21, а выборы состоятся 23 сентября.




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