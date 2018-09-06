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Министр обороны Армении принял начальника пограничного управления ФСБ России в Армении

Министр обороны Армении принял начальника пограничного управления ФСБ России в Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян 6 сентября принял начальника пограничного управления ФСБ России в Армении генерал-майора Романа Голубицкого.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Тоноян поздравил Голубицкого в связи с назначением.

В ходе встречи был обсужден ряд представляющих взаимный интерес вопросов, касающихся охраны и безопасности границ СНГ.




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