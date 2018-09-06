NASA предлагает $1 млн за технологию изготовления сахара на Марсе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило конкурс, участникам которого предлагают приз на общую сумму $1 млн за разработку технологии превращения в сахар углекислого газа, который в высокой концентрации содержится в атмосфере Марса, передает Арменпресс.

"Чтобы поддерживать жизнь людей на другой планете, нам понадобится очень много ресурсов, и мы, вероятно, не сможем взять с собой все необходимое. Поэтому нам надо проявить творческий подход", - отмечает одна из организаторов конкурса Монси Роман. "Если мы сможем преобразовать имеющиеся в избытке ресурсы, такие как углекислый газ, в различные полезные продукты, то возможности для использования такой технологии как в космосе, так и на Земле будут практически безграничны", - приводятся ее слова на сайте NASA.