Время в Ереване: 11:07:36,   6 Сентябрь

NASA предлагает $1 млн за технологию изготовления сахара на Марсе

NASA предлагает $1 млн за технологию изготовления сахара на Марсе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило конкурс, участникам которого предлагают приз на общую сумму $1 млн за разработку технологии превращения в сахар углекислого газа, который в высокой концентрации содержится в атмосфере Марса, передает Арменпресс.

"Чтобы поддерживать жизнь людей на другой планете, нам понадобится очень много ресурсов, и мы, вероятно, не сможем взять с собой все необходимое. Поэтому нам надо проявить творческий подход", - отмечает одна из организаторов конкурса Монси Роман. "Если мы сможем преобразовать имеющиеся в избытке ресурсы, такие как углекислый газ, в различные полезные продукты, то возможности для использования такой технологии как в космосе, так и на Земле будут практически безграничны", - приводятся ее слова на сайте NASA.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации