Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-09-18

ЕРЕВАН, 6 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 сентября, курс доллара США вырос на 0.42 драмa и составил 484.52 драм. Курс евро вырос на 2.66 драмa и составил 563.01 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.09 драм. Курс британского фунта вырос на 6.79 драмa и составил 626.39 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 107.21 драмa и составила 18641.81 драм. Цена серебра сократилась на 1.05 драмa и составила 220.74 драм. Цена платины выросла на 41.58 драмa и составила 12057.12 драм.