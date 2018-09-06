Азиатские индексы - 06-09-18

ТОКИО, 6 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.41% и составил 22487.94 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.74% и составил 1692.41 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.47% и составил 2691.59 пункта, а HANG SENG снизился на 0.99% и составил 26974.82 пункта.