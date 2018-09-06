Британия представит доказательства по делу Скрипалей в Совбезе ООН

Британские дипломаты в присутствии российской стороны в четверг проинформируют Совет Безопасности ООН о двух российских гражданах, подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь, передает Арменпресс.

Британская прокуратура заявляет, что следствие предоставило достаточно убедительные доказательства для предъявления обвинения двум россиянам, которые, по словам премьер-министра Терезы Мэй, являются сотрудниками ГРУ - российской военной разведки.

Великобритания созвала Совет Безопасности на следующий день после заявления Терезы Мэй в парламенте.

Россия является постоянным членом Совбеза ООН, поэтому ее представитель будет присутствовать на этом заседании, также как и ближайшие союзники Великобритании - США и Франция.

Заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что Британия должна использовать это заседание, чтобы оказать давление на российские власти и заявить в ООН о том, что подобное поведение абсолютно неприемлемо.