Турция начала возводить площадку для российского С-400, сообщили СМИ

Турция проводит работы по возведению площадки, где будет установлен российский зенитный ракетный комплекс С-400, полагает американский телеканал CNBC, основываясь на данных источника, знакомого с отчетом спецслужб, передает Арменпресс.

По данным собеседника телеканала, в опубликованном месяц назад докладе разведывательных спецслужб есть, в том числе, спутниковые снимки, на которых виден объект для пусков и бункеры. Источник телеканала считает, что новая конструкция соответствует именно российской С-400.