Не менее 76 человек погибли в КНДР из-за наводнений

По меньшей мере 76 человек погибли в результате наводнений в КНДР, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг Международный Комитет Красного Креста (МККК).

Еще 75 человек пропали без вести, многие из пропавших - дети.

Тысячи людей лишились домов и нуждаются в срочной медицинской помощи, убежищах, продовольствии и чистой питьевой воде, отмечается в документе, распространенном представительством МККК в КНДР.