Не менее 76 человек погибли в КНДР из-за наводнений
По меньшей мере 76 человек погибли в результате наводнений в КНДР, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг Международный Комитет Красного Креста (МККК).
Еще 75 человек пропали без вести, многие из пропавших - дети.
Тысячи людей лишились домов и нуждаются в срочной медицинской помощи, убежищах, продовольствии и чистой питьевой воде, отмечается в документе, распространенном представительством МККК в КНДР.
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