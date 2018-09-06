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Не менее 76 человек погибли в КНДР из-за наводнений

Не менее 76 человек погибли в КНДР из-за наводнений

По меньшей мере 76 человек погибли в результате наводнений в КНДР, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг Международный Комитет Красного Креста (МККК).

Еще 75 человек пропали без вести, многие из пропавших - дети.

Тысячи людей лишились домов и нуждаются в срочной медицинской помощи, убежищах, продовольствии и чистой питьевой воде, отмечается в документе, распространенном представительством МККК в КНДР.

 

 




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