Пресс-секретарь президента РФ назвал недопустимыми обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес российского руководства в причастности к "делу Скрипалей", передает Арменпресс.

"Мы неоднократно заявляли, и можем это подтвердить: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери", - подчеркнул Песков, добавив, что "РФ никоим образом не причастна к отравлению (Сергея и Юрии Скрипаль)".

"Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства. Вчера госпожа Мэй говорила о возможной причастности высшего российского руководства. Мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство РФ, ни руководство рангом ниже, никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери", - сказал пресс-секретарь российского лидера.