Учёные: Малоподвижный образ жизни приведёт к вымиранию 1,5 млрд человек

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчёт, согласно которому малоподвижный образ жизни может вызвать настоящее вымирание людей, не приученных делать зарядку или ходить в спортзалы, как передает Арменпресс, об этом пишет Science Alert. Исследователи выяснили, что 32 процента женщин и 23 процента мужчин по всему миру не получают и десятой части необходимой организму физической активности.

Такой образ жизни, по мнению учёных, может спровоцировать обострение большинства хронических заболеваний, а бактерии и вирусные инфекции довершат дело. По данным ВОЗ, через несколько десятков количество умерших от недостаточной физической активности может достичь 1,4–1,5 млрд человек. При этом больше других пострадает население так называемых развитых стран — около 40 процентов взрослых американцев и 36 процентов взрослых в Великобритании.

По данным ВОЗ, с 2001 года ситуация только усугубляется — люди стали больше сидеть дома, меньше заниматься спортом, а нормальный рацион питания был замещён вредными продуктами, полезные свойства которых под большим вопросом.