Президент Армении сентября провел встречу с представителями фонда “Центр Текеян”

Президент Армении Армен Саркисян 6 сентября провел встречу с представителями фонда “Центр Текеян” и Демократической либеральной партии Армении ("Рамкавар") во главе с председателем совета попечителей ереванского центра “Текеян” Варданом Узуняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе встречи Армен Саркисян отметил, что всегда приятно встречаться со старыми друзьями.

Стороны обменялись мнениями об осуществляемых фондом программах, а также ожидаемых инициативах.