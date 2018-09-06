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Президент Армении сентября провел встречу с представителями фонда “Центр Текеян”

Президент Армении сентября провел встречу с представителями фонда “Центр Текеян”

Президент Армении Армен Саркисян 6 сентября провел встречу с представителями фонда “Центр Текеян” и Демократической либеральной партии Армении ("Рамкавар") во главе с председателем совета попечителей ереванского центра “Текеян” Варданом Узуняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе встречи Армен Саркисян отметил, что всегда приятно встречаться со старыми друзьями.

Стороны обменялись мнениями об осуществляемых фондом программах, а также ожидаемых инициативах.


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