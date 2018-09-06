Указом министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна от 6 сентября Армен Байбурдян назначен генеральным консулом Армении в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении.