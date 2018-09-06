Время в Ереване: 11:07:36,   6 Сентябрь

Армен Байбурдян назначен генеральным консулом Армении в Лос-Анджелесе

Армен Байбурдян назначен генеральным консулом Армении в Лос-Анджелесе

Указом министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна от 6 сентября Армен Байбурдян назначен генеральным консулом Армении в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации