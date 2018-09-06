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Хаменеи: США и Израиль развязали информационную войну против Ирана

Хаменеи: США и Израиль развязали информационную войну против Ирана

Разведывательные службы США и Израиля развязали информационную войну, чтобы дискредитировать иранскую власть в глазах собственного народа. Как передает Арменпресс,  такое мнение высказал в четверг руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Разведывательные службы США и Израиля и их сообщники в соседних с нами странах создали специальные подразделения для того, чтобы вести информационную войну. Их целью является наполнение информационного пространства пропагандой и воздействие на общественное мнение [в Иране]", - приводит слова Хаменеи агентство ILNA.

Руководитель Ирана добавил, что "США и Израиль хотят таким образом внушить народу неуверенность в завтрашнем дне, дискредитировать в глазах населения государственные институты и раздуть представления людей об экономических проблемах".

 

 

 

 




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