Хаменеи: США и Израиль развязали информационную войну против Ирана

Разведывательные службы США и Израиля развязали информационную войну, чтобы дискредитировать иранскую власть в глазах собственного народа. Как передает Арменпресс, такое мнение высказал в четверг руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Разведывательные службы США и Израиля и их сообщники в соседних с нами странах создали специальные подразделения для того, чтобы вести информационную войну. Их целью является наполнение информационного пространства пропагандой и воздействие на общественное мнение [в Иране]", - приводит слова Хаменеи агентство ILNA.

Руководитель Ирана добавил, что "США и Израиль хотят таким образом внушить народу неуверенность в завтрашнем дне, дискредитировать в глазах населения государственные институты и раздуть представления людей об экономических проблемах".