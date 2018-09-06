Меркель: Германия не заинтересована в экономическом ослаблении Турции

Германия не заинтересована в том, чтобы экономическая ситуация в Турции ухудшалась, и готова к диалогу. Как передает Арменпресс, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью телеканалам RTLи N-TV, выдержки из которого опубликованы в четверг.

"Мы бы действовали не в наших интересах, если бы совершали действия, направленные на ослабление Турции", - сказала она. По словам Меркель, Германия "стратегически заинтересована" в том, чтобы Турция разумно развивалась с экономической точки зрения.

Касаясь нынешнего состояния германо-турецких отношений, Меркель напомнила, что в ФРГ проживают около 3 млн граждан турецкого происхождения, что особым образом связывает обе страны. Одновременно она признала, что по некоторым вопросам, например, в том, что касается задержания немецких граждан в Турции, существуют "серьезные разногласия" с Анкарой.