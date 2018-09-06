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Меркель сообщила, что обсудила с Путиным и Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Меркель сообщила, что обсудила с Путиным и Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и в частности в провинции Идлиб. Как передает Арменпресс, об этом она сообщила в интервью телеканалам RTLи N-TV, выдержки из которого опубликованы в четверг.

"Мы должны не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе, это будет важной задачей", - подчеркнула глава правительства ФРГ. "Я говорила об этом с Эрдоганом и Путиным", - сказала Меркель.

По ее мнению, обстановка в сирийской провинции Идлиб неоднозначная, поскольку там есть радикальные группы, с которыми следует бороться, но, с другой стороны, следует защитить мирное население.

 

 

 

 




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