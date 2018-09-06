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В озере Севан найдено тело утонувшего в августе гражданина

В озере Севан найдено тело утонувшего в августе гражданина

Выяснена  личность мужчины, найденного мертвым 1  сентября на берегу  Севана в общине  Цовазард. Как  сообщил замначальника Гегаркуникского областного управления МЧС РА Гагика Акопяна, это житель ВанадзораНвер Шахвердян (1975 г/р), пропавший  3 августа  в озере  Севан. Его искали в течение  августа, проведено множество погружений. 

В   последний  раз НвераШахназаряна видели накануне – в 20 м от берега.

«НверШахназарян пытался вплавь добраться до берега и притянуть унесенную ветром надувную резиновую лодку, в которой  были племянники, но утонул. Спасателям удалось спасти детей, но тело Нвера  не нашли.

1 сентября  на берегу  Севана в общине  Цовазард  было обнаружено неопознанное  тело мужчины. В результате  судебно-медицинской  экспертизы было выяснено, что это Нвер Шахвердян. Тело уже  передано родным.  Фактически тело найдено за десятки километров от того мета, где  он утонул его просто унесло волнами», -  сказал Гагик  Акопян.

 

Хосров Хлгатян

 




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