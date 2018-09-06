В озере Севан найдено тело утонувшего в августе гражданина

Выяснена личность мужчины, найденного мертвым 1 сентября на берегу Севана в общине Цовазард. Как сообщил замначальника Гегаркуникского областного управления МЧС РА Гагика Акопяна, это житель ВанадзораНвер Шахвердян (1975 г/р), пропавший 3 августа в озере Севан. Его искали в течение августа, проведено множество погружений.

В последний раз НвераШахназаряна видели накануне – в 20 м от берега.

«НверШахназарян пытался вплавь добраться до берега и притянуть унесенную ветром надувную резиновую лодку, в которой были племянники, но утонул. Спасателям удалось спасти детей, но тело Нвера не нашли.

1 сентября на берегу Севана в общине Цовазард было обнаружено неопознанное тело мужчины. В результате судебно-медицинской экспертизы было выяснено, что это Нвер Шахвердян. Тело уже передано родным. Фактически тело найдено за десятки километров от того мета, где он утонул его просто унесло волнами», - сказал Гагик Акопян.

Хосров Хлгатян