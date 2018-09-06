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В августе среди новорожденных в Гегаркунике было больше мальчиков

В августе среди новорожденных в Гегаркунике было больше мальчиков

В августе   в  Гегаркуникской области родилось 212 детей – 117 мальчиков и 95 девочек.

Как  сообщили Арменпресс из управления по здравоохранению и соцобеспечению  Администрации Гегаркуникской области, по рождаемости вновь лидирует  Мартуни, гле  родилось больше  половины по области – 111 малюток.    

На втором месте – Гаварский  район, где  родилось 48 детей. В Севанском МЦ  зарегистрировано 23, в Варденисе – 20, и в Чамбараке – 10 детей. В августе  прошлого года в Гегаркунике родилось 233 ребенка – 134 мальчика и 94 девочки.

 

Хосров Хлгатян




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