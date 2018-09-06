В августе среди новорожденных в Гегаркунике было больше мальчиков

В августе в Гегаркуникской области родилось 212 детей – 117 мальчиков и 95 девочек.

Как сообщили Арменпресс из управления по здравоохранению и соцобеспечению Администрации Гегаркуникской области, по рождаемости вновь лидирует Мартуни, гле родилось больше половины по области – 111 малюток.

На втором месте – Гаварский район, где родилось 48 детей. В Севанском МЦ зарегистрировано 23, в Варденисе – 20, и в Чамбараке – 10 детей. В августе прошлого года в Гегаркунике родилось 233 ребенка – 134 мальчика и 94 девочки.

Хосров Хлгатян