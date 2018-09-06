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Людям пришлось спасать льва, на которого напали разъяренные львицы – видео

Людям пришлось спасать льва, на которого напали разъяренные львицы – видео

Посетители сафари-парка стали свидетелями жуткого зрелища, как львицы по непонятной причине атаковали самца и чуть его не убили, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Этот страшный инцидент произошел в сафари-парке West Midland (Великобритания). На кадрах видно, как множество львиц окружает одного единственного льва, после чего самки впиваются в его тело зубами и когтями.

Их зверская атака продолжается около минуты, после чего в разборки приходится вмешаться сотрудникам сафари-парка.




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