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Названа дата выхода нового сезона "Доктора Кто"

Названа дата выхода нового сезона "Доктора Кто"

Канал BBC назвал дату выхода 11-го сезона популярного сериала "Доктор Кто". Премьера состоится уже 7 октября, передает Арменпресс.

Первый эпизод получил название "Женщина, которая упала на Землю". Одиннадцатый сезон для сериала станет знаменательным: впервые за всю историю шоу главную роль исполнит женщина — актриса Джоди Уиттакер.

Напомним, что это не единственное изменение, которое коснулось сериала. Впервые с 2009 года у шоу сменился главный сценарист и продюсер. Теперь место Стивена Моффата занял Крис Чибнелл, работавший с Уиттакер над "Убийством на пляже". До Моффата шоураннером программы значился Рассел Т. Дэвис.




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