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Леопард набросился на собаку, но та дала отпор – удивительное видео

Леопард набросился на собаку, но та дала отпор – удивительное видео

Очевидцы сняли на камеру странную стычку между леопардом и собакой в лесу, и ее смелости можно только позавидовать, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На кадрах видно, как на дороге лежит случайно попавшая на территорию сафари-парка в Индии собака. Она перегородила дорогу его посетителям и не давала им проехать. Слева от дороги же в кустах прячется леопард.

Он выжидает и через какое-то время резким рывком бросается на собаку, однако та успевает среагировать и не попасть в лапы хищника. Она поджимает хвост и начинает без остановки лаять на леопарда, который стоит как вкопанный, словно вообще не понимает, что там происходит.




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