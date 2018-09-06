В Армении артиллеристы ЮВО совместно с авиацией и ПВО уничтожили условного противника

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на полигоне «Алагяз» уничтожили живую силу и наиболее важные объекты условного противника при поддержке армейской авиации и средств противовоздушной обороны (ПВО) в составе разведывательно-ударных контуров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе полевого выхода артиллеристы совместно с расчетами зенитно-ракетных комплексов, вертолетного звена Ми-24П и Ми-8МТВ выполнили более 50 нормативов, около 30 огневых задач, в том числе 30 процентов с боевой стрельбой по бронеобъектам условного противника в едином замысле двусторонних ротных тактических учений.

Управление подразделениями в ходе проведения двусторонних тактических учений, которые проводятся в период с 20 августа по 15 сентября под руководством командира военной базы полковника Владимира Елканова, организовано с подвижных полевых пунктов управления.

Координацию действий артиллеристов, подразделений ПВО и боевых лётчиков обеспечивают авиационные наводчики, разведчики, используя комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» и расчеты беспилотных летательных аппарат­ов.

Всего к ротным тактическим учениям в Закавказье привлечено более 500 военнослужащих и около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе вертолеты Ми-24П, Ми-8­МТШ и современные беспилотные летательные комплексы.