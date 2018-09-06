Давид Санасарян не считает себя и Армена Григоряна русофобами

Глава Контрольной службы Давид Санасарян не считает себя и секретаря Совбеза Армена Григоряна русофобами.

Как передает Арменпресс, так сказал Санасарян в беседе с журналистами по окончании заседания правительства, комментируя распространяемые слухи о том, что по причине прежней деятельности его и Армена Григоряна, их присутствие в правящей элите нежелательно для России.

«Мы не были русофобами, я вообще не против ни одной нации. Это просто очернительство, попытка какой-то пропаганды. Есть люди, которым наступаем на мозоль, и они заказывают такие вещи. Но мы занимаемся своим делом. И потом, руководители других государств не могут решить, какую кадровую политику надо проводить в нашей стране. Это просто оскорбительно, когда говорят «Кремль недоволен таким-то назначением». Довольны должны быть граждане и премьер-министр Армении», - сказал Санасарян.