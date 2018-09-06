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Давид Санасарян не считает себя и Армена Григоряна русофобами

Давид Санасарян не считает себя и Армена Григоряна русофобами

Глава Контрольной  службы  Давид Санасарян не считает себя  и секретаря  Совбеза  Армена  Григоряна русофобами.

Как  передает Арменпресс,  так сказал Санасарян в  беседе  с журналистами по окончании заседания  правительства, комментируя распространяемые  слухи о том, что по причине  прежней  деятельности его и Армена  Григоряна, их присутствие  в правящей  элите  нежелательно для  России. 

«Мы  не были русофобами, я вообще  не против  ни одной нации. Это просто очернительство, попытка какой-то пропаганды.  Есть люди, которым наступаем на мозоль, и они заказывают такие  вещи. Но мы  занимаемся своим делом. И потом, руководители других государств не могут решить, какую кадровую политику надо проводить в  нашей  стране. Это просто оскорбительно, когда говорят «Кремль недоволен таким-то назначением». Довольны должны  быть граждане  и премьер-министр Армении», - сказал Санасарян.

 

 

 




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