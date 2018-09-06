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Осипян не исключает опубликование новых подробностей по делу компании «Веолияджур» и КРОУ

Осипян не исключает опубликование новых подробностей по делу компании «Веолияджур» и КРОУ

Полиция  предоставит разъяснения  вокруг дела о подкупе членов  КРОУ  со стороны  компании  «Веолияджур».

Как  передает Арменпресс,  так сказал Осипян в  беседе  с журналистами по окончании заседания  правительства. На вопрос, не кажется ли чрезвычайным, что всего лишь за оплату  авиабилетов  и гостиниц  председатель и члены  КРОУ пошли на  такую сделку и повысили  тарифы, Осипян не  исключает опубликование  новых подробностей по этому делу.

На замечание, что представители компании «Веолияджур» и КРОУ уверяют, что это была командировка, начальник  полиции ответил: «Смотря какая командировка». 

Согласно данным полиции, до  предоставления  в КРОУ  заявки об уточнении тарифов 2017-2018гг.,  директор компании «Веолияджур» КристианЛефе и  исполнительный  директор Гор Григорян с намерением дачи взятки купили для  председателя  Роберта  Назаряна  и 7 других чиновников КРОУ  8 авиабилетов по маршруту Ереван-Париж-Ереван, а также оплатили гостиницу – в целом на  сумму12,6 млндрамов. После  этого решением КРОУ  тариф на воду вырос на 11,414 драмов и стал 191,414драмов (вместо прежних180драмов), что в порядке субсидирования  возмещается правительством РА.

Компания  «Веолияджур» этих обвинений  не  принимает.

Компания  «Веолияджур» напоминает, что механизмы установления  тарифов на 2017-2031гг. утверждены  правительством РА и закреплены  в Договоре, подписанном в ноябре 2016г.  эти механизмы  ни разу не  пересматривались.

 




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