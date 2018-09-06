Осипян не исключает опубликование новых подробностей по делу компании «Веолияджур» и КРОУ

Полиция предоставит разъяснения вокруг дела о подкупе членов КРОУ со стороны компании «Веолияджур».

Как передает Арменпресс, так сказал Осипян в беседе с журналистами по окончании заседания правительства. На вопрос, не кажется ли чрезвычайным, что всего лишь за оплату авиабилетов и гостиниц председатель и члены КРОУ пошли на такую сделку и повысили тарифы, Осипян не исключает опубликование новых подробностей по этому делу.

На замечание, что представители компании «Веолияджур» и КРОУ уверяют, что это была командировка, начальник полиции ответил: «Смотря какая командировка».

Согласно данным полиции, до предоставления в КРОУ заявки об уточнении тарифов 2017-2018гг., директор компании «Веолияджур» КристианЛефе и исполнительный директор Гор Григорян с намерением дачи взятки купили для председателя Роберта Назаряна и 7 других чиновников КРОУ 8 авиабилетов по маршруту Ереван-Париж-Ереван, а также оплатили гостиницу – в целом на сумму12,6 млндрамов. После этого решением КРОУ тариф на воду вырос на 11,414 драмов и стал 191,414драмов (вместо прежних180драмов), что в порядке субсидирования возмещается правительством РА.

Компания «Веолияджур» этих обвинений не принимает.

Компания «Веолияджур» напоминает, что механизмы установления тарифов на 2017-2031гг. утверждены правительством РА и закреплены в Договоре, подписанном в ноябре 2016г. эти механизмы ни разу не пересматривались.