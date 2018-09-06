НС РА принял в первом чтении пакет законопроектов об ужесточении наказания за избирательные нарушения, представленные правительством Армении.

Как передает Арменпресс, по инициативе правительства РА 6 сентября началась внеочередная сессия Национального собрания.

На повестке дня внеочередной сессии был пакет законодательных законопроектов о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает ужесточение санкций занарушения в избирательном процессе.

Минюст РА предлагает НС РА считать административным нарушением под видом благотворительности безвозмездное предоставление или обещание денег, продуктов акций и др. избирателям со стороны кандидатов, партий или блоков в период предвыборной агитации. Административным нарушением будет считаться также предвыборная агитация в ходе благотворительной акции. По рассматриваемым изменениям уголовному наказанию будет подвергнут не только предлагающий, но и дающий взятку.

Уголовное наказание предлагается также за нарушения, в настоящее время не считающиеся преступлением: согласие избирателя брать взятку, обещание, просьба взятки, предумышленное нарушение тайны голосования.

В случае принятия пакета эти положения будут задействованы во время внеочередных выборов Совета старейшин.