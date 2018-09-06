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НС РА принял в первом чтении пакет законопроектов об ужесточении наказания за избирательные нарушения

НС РА принял в первом чтении пакет законопроектов об ужесточении наказания за избирательные нарушения

НС РА принял в  первом чтении пакет законопроектов об ужесточении наказания  за  избирательные  нарушения, представленные  правительством Армении.

Как  передает Арменпресс, по инициативе правительства РА 6 сентября началась внеочередная сессия  Национального собрания. 

На повестке дня внеочередной сессии был пакет законодательных законопроектов о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает  ужесточение санкций занарушения в  избирательном процессе.

Минюст РА предлагает НС РА считать административным нарушением под видом благотворительности  безвозмездное предоставление  или обещание денег, продуктов акций  и др. избирателям со стороны кандидатов, партий или блоков  в период предвыборной  агитации.  Административным нарушением будет считаться также предвыборная агитация в ходе  благотворительной акции.  По рассматриваемым изменениям уголовному  наказанию будет подвергнут не  только предлагающий, но и дающий  взятку.

Уголовное  наказание  предлагается также за нарушения, в настоящее время не  считающиеся преступлением: согласие  избирателя  брать взятку,  обещание, просьба  взятки, предумышленное  нарушение тайны  голосования.

В случае  принятия  пакета эти положения  будут задействованы  во время внеочередных выборов  Совета  старейшин.

 

 




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