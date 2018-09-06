Первый в Азии центр хранения данных Facebook появится в Сингапуре

Компания Facebook приступила в четверг к созданию первого в Азии центра хранения и обработки данных. Как сообщает в распространенном заявлении компании, комплекс начнет свою деятельность в Сингапуре в 2022 году.

Стоимость проекта оценивается в $1,4 млрд, он станет 15-м для компании по всему миру. "Строительство центра является частью стратегии Facebook по расширению своего присутствия в Азии", - указывается в сообщении. По словам вице-президента компании Томаса Ферлонга, "в центре также будет оказываться поддержка стартапам, в том числе в их будущем использовании". Кроме того, по его словам, там "планируется создать более тысячи новых рабочих мест", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При строительстве комплекса, который займет площадь в 170 тыс. кв метров, впервые будут применены новейшие технологии, позволяющие на 20% снизить потребление энергии и воды.