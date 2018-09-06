Правительство планирует увеличить размер единоразового пособия при рождении ребенка

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, на сегодняшнем заседании правительства был обсужден вопрос о внесении изменений в решение “Об установлении порядка определения размера единоразового пособия при рождении ребенка, назначении единоразового пособия при рождении ребенка и установлении порядка выплаты”, который направлен на повышение уровня социальной защиты семей, которые готовятся завести второго ребенка. В соответствии с действующим порядком при рождении первого и второго ребенка размер единоразового пособия составляет 50 тыс драмов, при рождении третьего или четвертого ребенка - 1 млн драмов, а пятого и каждого последующего ребенка - 1 млн 500 тыс драмов. То есть дифференциация размера единоразового пособия при рождении ребенка начинается с третьего ребенка. В результате изменений предлагается ввести дифференциацию в размере пособия в случае рождения уже второго ребенка. В результате, при рождении второго ребенка в семье после 1 октября 2018 года размер единоразового пособия увеличится втрое - вместо нынешних 50 тыс драмов сумма пособия составит 150 тыс драмов.

Состоялся обмен мнениями по этому вопросу, был озвучен ряд замечаний и предложений, в частности, удвоить сумму единовременного пособия при рождении двойни. По предложению премьер-министра принятие решения было отложено для представления пересмотренного варианта с учетом озвученных рекомендаций на следующем заседании. Глава правительства, подчеркнув важность этой темы, выразил надежду, что в следующем году выделенные для стимуляции рождаемости средства не будут достаточными, и в середине года появится необходимость увеличить эти суммы. “Это очень важная тема, и нам нужен бум рождаемости”, - сказал Никол Пашинян.

Исполнительная власть одобрила законодательную инициативу правительства “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «Об акционерных обществах»”, “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «Об обществах с ограниченной ответственностью»” и “О внесении изменений в закон Республики Армения «О рынке ценных бумаг»”. Принятие законопроекта обусловлено необходимостью обеспечить непрерывность проводимых правительством Армении реформ, направленных на улучшение предпринимательской среды, в частности, защиту интересов мелких акционеров.

Была одобрена законодательная инициатива правительства по пакету законопроектов “О внесении изменения и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения” и “О внесении дополнения в закон Республики Армения об административных правонарушениях”. В случае принятия законопроекта повысится эффективность борьбы с различными видами краж, наказания за них будут адекватными, а также будет устранена атмосфера безнаказанности. В частности, в качестве отягчающих обстоятельств кражи были добавлены случаи, когда кража совершается из одежды, сумки или находящихся у лица других предметов гардероба. В таком случае карманная кража будет рассматриваться как дело общественного обвинения, а также на нее не будет распространяться условие о “значительных размерах”.

Исполнительная власть также одобрила законодательную инициативу правительства по пакету законопроектов “О партнерстве государство-частный сектор”, внесении ряда дополнений в “Земельный кодекс” и другие смежные законы. В результате принятия проекта ожидается создание необходимого для применения механизмов партнерства государство-частный сектор правового поля, которое обеспечит становление законодательной и институциональной рамки для обеспечения управления программами партнерства. Состоялся обмен мнениями вокруг пакета законопроектов, были представлены предложения по некоторым пунктам. Подводя итоги обсуждения, премьер-министр отметил, что необходимо доработать законопроекты, чтобы максимально точно сформулировать самые актуальные вопросы.

Также была одобрена законодательная инициатива правительства о внесении изменений и дополнений в законы Республики Армения “Об обеспечении безопасности дорожного движения”, “Об административных правонарушениях” и ряде смежных законов․ Целью пакета законопроектов является закрепление полномочий соответствующих органов выпускать подзаконные акты в ряде законов.