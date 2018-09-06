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Депутат Ален Симонян в армяно-российских отношениях не видит причин для беспокойства

Депутат Ален Симонян в армяно-российских отношениях не видит причин для беспокойства

В   армяно-российских отношениях нет  причин для  беспокойства, наши  российские  коллеги просто приглядываются к  нам.

Как  передает Арменпресс, так заявил  в беседе с журналистами в НС РА 6 сентября депутат фракции «Елк» Ален Симонян.

«Произошли непонятные для  наших коллег события: всего за 10 дней  произошла  смена  руководства и к власти пришла сила, которая до этого была  в  оппозиции. Не только Россия, но и другие  сверхдержавы просто приглядываются и изучают сегодняшнюю власть в  Армении», - сказал Симонян.

По его словам, мы  и дальше сохраним хорошие  отношения  с Россией.

«В   армяно-российских отношениях нет  причин для  беспокойства. Они  на хорошем уровне, и мы  сделаем все, чтобы  поднять их на новую ступень», - сказал Симонян.

8 сентября в Москве состоится встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна и  президента  РФ Владимира  Путина.

Это будет третий  визит Пашиняна в  Россию: ранее он встречался с Путиным 14 мая в Сочи – на саммите НАЭС, и 13 июня в  Москве – на открытии Чемпионата мира.

 




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