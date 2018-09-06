Депутат Ален Симонян в армяно-российских отношениях не видит причин для беспокойства

В армяно-российских отношениях нет причин для беспокойства, наши российские коллеги просто приглядываются к нам.

Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами в НС РА 6 сентября депутат фракции «Елк» Ален Симонян.

«Произошли непонятные для наших коллег события: всего за 10 дней произошла смена руководства и к власти пришла сила, которая до этого была в оппозиции. Не только Россия, но и другие сверхдержавы просто приглядываются и изучают сегодняшнюю власть в Армении», - сказал Симонян.

По его словам, мы и дальше сохраним хорошие отношения с Россией.

«В армяно-российских отношениях нет причин для беспокойства. Они на хорошем уровне, и мы сделаем все, чтобы поднять их на новую ступень», - сказал Симонян.

8 сентября в Москве состоится встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

Это будет третий визит Пашиняна в Россию: ранее он встречался с Путиным 14 мая в Сочи – на саммите НАЭС, и 13 июня в Москве – на открытии Чемпионата мира.