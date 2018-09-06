Ни на какую зарплату в Армении такой особняк не купить: Осипян — об особняке экс- начальника полиции Владимира Гаспаряна

Начальник полиции РА Валерий Осипян уверен, что ни на какую зарплату в Армении не купить такой шикарный особняк, каким владеет экс-начальник полиции Владимир Гаспарян.

Как передает Арменпресс, так сказал Осипян в беседе с журналистами по окончании заседания правительства, отвечая на вопрос, как экс-главе полиции удалось приобрести такую роскошь.

«Как он купил или построил этот замок, прошу с таким вопросом обратиться к самому собственнику», - сказал Осипян.

На основании статьи «Как за 200 тысяч долларов Владимир Гаспарян стал владельцем особняка стоимостью 3 млн долларов», опубликованной на сайте Hetq.am, Специальная следственная служба РА возбудила уголовное дело по п.1 ч.3 ст. 178 и ч.1 ст.309 УК РА (хищение в особо крупных размерах и превышение должностных полномочий).