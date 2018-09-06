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Ни на какую зарплату в Армении такой особняк не купить: Осипян — об особняке экс- начальника полиции Владимира Гаспаряна

Ни на какую зарплату в Армении такой особняк не купить: Осипян — об особняке экс- начальника полиции Владимира Гаспаряна

Начальник полиции РА Валерий  Осипян уверен, что ни на какую зарплату  в  Армении не  купить такой  шикарный  особняк, каким владеет экс-начальник полиции Владимир Гаспарян.     

Как  передает Арменпресс,  так сказал Осипян в  беседе  с журналистами по окончании заседания  правительства, отвечая на вопрос, как  экс-главе  полиции удалось приобрести такую роскошь.

«Как он купил или построил этот замок, прошу с таким вопросом  обратиться к    самому собственнику», - сказал Осипян. 

На основании статьи «Как за 200 тысяч долларов Владимир Гаспарян стал владельцем особняка стоимостью 3 млн долларов», опубликованной на сайте  Hetq.am, Специальная  следственная служба  РА возбудила  уголовное  дело по п.1 ч.3 ст. 178 и ч.1 ст.309 УК РА (хищение  в  особо крупных размерах и превышение  должностных полномочий).




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