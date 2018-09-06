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На Багамских островах дайвер загипнотизировал акулу

На Багамских островах дайвер загипнотизировал акулу

Дайвер по имени Ли Кобб продемонстрировал способность одним прикосновением усыплять морских хищниц, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он спустился под воду в группе аквалангистов в районе Багамских островов. Акула подплыла к мужчине и после его прикосновения стала неподвижной, а Ли удалось удержать ее за нос.

Видео вызвало горячие обсуждения пользователей Сети. Некоторые из них увидели на кадрах обман – применение режима замедленной съемки.




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