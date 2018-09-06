На Багамских островах дайвер загипнотизировал акулу
Дайвер по имени Ли Кобб продемонстрировал способность одним прикосновением усыплять морских хищниц, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Он спустился под воду в группе аквалангистов в районе Багамских островов. Акула подплыла к мужчине и после его прикосновения стала неподвижной, а Ли удалось удержать ее за нос.
Видео вызвало горячие обсуждения пользователей Сети. Некоторые из них увидели на кадрах обман – применение режима замедленной съемки.
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