Netflix выпустил тизер шестого сезона сериала "Карточный домик". Из него следует, что персонаж Кевина Спейси, президент США Фрэнк Андервуд, мертв, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В тизере показана героиня Робин Райт - по сюжету она жена президента США Клэр Андервуд, которая затем сама становится главой государства. В тизере нового сезона она появляется в кадре у могилы Фрэнка Андервуда, на которой указано, что тот умер в 2017 году.

Шестой сезон "Карточного домика", премьера которого состоится 2 ноября, должен стать последним. Сезон будет состоять из восьми эпизодов.

В 2017 году сериал решили закрыть после того, как исполнителя главной роли Кевина Спейси обвинили в многочисленных случаях сексуальных домогательств.