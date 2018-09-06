Вышел тизер последнего сезона "Карточного домика". Персонаж Кевина Спейси мертв
Netflix выпустил тизер шестого сезона сериала "Карточный домик". Из него следует, что персонаж Кевина Спейси, президент США Фрэнк Андервуд, мертв, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
В тизере показана героиня Робин Райт - по сюжету она жена президента США Клэр Андервуд, которая затем сама становится главой государства. В тизере нового сезона она появляется в кадре у могилы Фрэнка Андервуда, на которой указано, что тот умер в 2017 году.
Шестой сезон "Карточного домика", премьера которого состоится 2 ноября, должен стать последним. Сезон будет состоять из восьми эпизодов.
В 2017 году сериал решили закрыть после того, как исполнителя главной роли Кевина Спейси обвинили в многочисленных случаях сексуальных домогательств.