Карманные кражи криминализируются

Правительство Армении одобрило законопроект, которым криминализируются карманные кражи. Как передает «Арменпресс», проект соответствующих изменений в уголовном кодексе был одобрен на заседании правительства Армении 6 сентября.



Как завил министр юстиции Армении Артак Зейналян, карманные кражи год от года растут и составляют сейчас около 65% всех случаев краж. Сюда входят и карманные кражи, и другие случаи воровства в транспорте (из сумочек и прочее).

За эти годы было возбуждено 5 160 уголовных дел, но к ответственности привлекли всего 119 человек. Чаще всего карманников просто отпускают. При этом большинство из них совершает повторные кражи. Один из рецидивистов "отличился" 121 раз.

Теперь карманных воров предлагают судить по обычной статье воровства, а наказание будет определяться в зависимости от размера кражи.