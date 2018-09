Сыгравший в сериалах "Все мои дети" (All My Children, 1970 - 2011) и "Главный госпиталь" (General Hospital, 1963 - настоящее время) актер Кристофер Лоуфорд умер в возрасте 63 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал TMZ.

По его данным, актеру понадобилась срочная медицинская помощь после занятий йогой, однако врачи не успели его спасти. Точная причина смерти устанавливается. Отмечается, что в 1970-1980-х годах артист имел проблемы с наркотиками и боролся с зависимостью.

Кристофер Лоуфорд был сыном Патриции Кеннеди, сестры бывшего президента США Джона Кеннеди, и актера Питера Лоуфорда.

Он также сыграл в кинофильме "Терминатор-3. Восстание машин" (Terminator 3: Rise of the Machines, 2003) и снимался в ряде других сериалов. Он также работал корреспондентом в журнале Extra и удостоился звания автора наиболее продаваемой книги с Symptoms of Withdrawal ("Симптомы отмены"), написанной им в 2006 году.