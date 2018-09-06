Правительство Армении одобрило пакет законопроектов, представленный начальником полиции Осипяном
12:12, 6 Сентябрь, 2018
На заседании 6-го сентября правительство Армении одобрило пакет законопроектов, представленный начальником полицииАрмении Валерием Осипяном.Как передает «Арменпресс», Осипян сообщил, что по ст.6 Конституции Армении закрепляются приципы законности, а именно, государственные органы и органы местного самоуправления, а также должностные лица, вправе совершать только такие действия, которые уполномочены совершать по Конституции или в соответствии с законами. «Принятием пакета законопроектов в ряде законов будут закреплены полномочия принимать подзаконные акты»,- сказал он.